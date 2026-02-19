Об этом сообщил сам президент в своем телеграм-канале. Он акцентировал, что у России нет успеха на поле боя.

Какие свежие данные о потерях россиян?

По словам Зеленского, сейчас Россия теряет 30 – 35 тысяч военных в месяц погибшими или тяжелоранеными.

Они действительно платят жизнью 156 человек, чтобы оккупировать один километр нашей земли. А у нас также есть свои наступательные шаги, и тогда они ее теряют,

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что оккупанты пытались продать своей аудитории "успешные шаги", но не смогли.

"Даже их аудитория – националистическая, радикализированная часть российского общества – не доверяет правительству и Путину. Потому что они видят, что на поле боя нет успешных шагов", – подчеркнул гарант.

Обратите внимание! Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин предупредил, что оккупанты к годовщине полномасштабной войны хотят продемонстрировать успехи, которых нет. А потому будут прибегать к тактике "флаговтыка", то есть показывать, якобы захватили тот или иной населенный пункт. Важно, что они будут делать это в тылу Сил обороны Украины на Юге.

Почему важно знать, сколько россиян погибло?