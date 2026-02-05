Об этом рассказал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.
Какие потери в живой силе понесла Россия в январе?
В течение января в России мобилизовали или подписали контракт 22 000 человек.
Между тем за этот период подтверждено уничтожение 30 618 единиц личного состава врага.
Поэтому баланс россиян за январь – "минус" 8 618.
Из тех более 30 тысяч потерь – 9 381 является результатом Сил беспилотных систем, а это каждый третий ликвидированный оккупант.
Это на 22% меньше, чем за декабрь, когда Птицы СБС сработали рекордные 12 037 из 33 019 общего результата,
– отметил "Мадьяр".
На это повлияла погода и меньшая штурмовая активность россиян.
Потери России: последние новости
Генштаб 5 января сообщил о ликвидации еще 770 оккупантов, 5 танков и 60 артсистем.
Силы обороны ударили по ряду военных объектов врага на ВОТ и на территории России. Под ударом оказался логистический хаб, сосредоточения живой силы, пункты управления БпЛА и средства РЭБ россиян.
Самая серьезная потеря для оккупантов – доступ к Starlink. В Генштабе уже подтвердили, что у россиян на фронте начались "большие проблемы".