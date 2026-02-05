Об этом пишут в 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде.
Смотрите также В Генштабе подтвердили "большие проблемы" у россиян со Starlink, – источники
Как десантники попали в тыл россиян?
В гражданской жизни 30-летний Евгений был кровельщиком крыш. Мобилизовался на фронт летом 2025, служит в 95 ОДШБр.
За это время он был уже не на одном боевом выходе и даже стал командиром отделения.
Вот из последнего: мы с группой должны были зайти и занять позицию. Но фронт непредсказуем, то мы немного промахнулись и зашли россиянам в тыл. Наделали мы там им беды, и обратно к своим вернулись,
– рассказал штурмовик с улыбкой.
Он также добавил, что десантник – это в первую очередь об уме и изобретательности.
"Мы должны быстро ориентироваться в ситуации, которая постоянно меняется. И уметь принимать решения. Так, в тылу врага могли бы засветиться и там все бы легли. Но с собратьями сориентировались, связались с командиром - и все нам удалось", – отметил Евгений.
Война с Россией: последние новости
Силы обороны нанесли огневое поражение по ряду военных объектов врага на оккупированных территориях и на территории России. Под ударом оказался логистический хаб, сосредоточение живой силы, пункты управления БпЛА и средства РЭБ россиян.
Также Силы обороны окружили около 50 оккупантов в Купянске. Защитники проводят разведывательно-штурмовые действия и ежедневно бьют дронами по россиянам.
Из-за исчерпания ресурсов и сильных морозов, которые ограничивают их возможности для наступления, продвижение россиян в январе замедлилось. Так, офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш объяснил 24 Каналу, что Россия сталкивается с нехваткой личного состава, низким качеством пополнения и огромными потерями.