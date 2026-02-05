Про це пишуть у 95 окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді.

Як десантники потрапили у тил росіян?

У цивільному житті 30-річний Євгеній був покрівельником дахів. Мобілізувався на фронт влітку 2025, служить у 95 ОДШБр.

За цей час він був уже не на одному бойовому виході і навіть став командиром відділення.

Ось з останнього: ми з групою мали зайти й зайняти позицію. Але ж фронт непередбачуваний, то ми трохи промахнулися і зайшли росіянам у тил. Наробили ми там їм біди, і назад до своїх повернулися,

– розповів штурмовик із посмішкою.

Він також додав, що десантник – це у першу чергу про розум і винахідливість.

"Ми маємо швидко орієнтуватися в ситуації, яка постійно змінюється. І вміти приймати рішення. Так, у тилу ворога могли б засвітитися і там всі б лягли. Але з побратимами зорієнтувалися, зв'язалися з командиром — і все нам вдалося", – зауважив Євгеній.

