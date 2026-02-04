Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш пояснив 24 Каналу, що багато російських військових втрачають кінцівки через обмороження та низький рівень логістики й евакуації.
Чому знизилась активність бойових дій на фронті?
Перший фактор – Росія скаржиться на недостатнє поповнення та надзвичайно низьку якість новобранців, через що вони не можуть виконувати покладені на них бойові завдання.
Лише одна українська бригада за 7 місяців знищила та поранила понад 3,5 тисячі російських військових.
Це величезна кількість – фактично ціла бригада повністю знищена. Противник намагається постійно проводити ротації та поповнювати особовий склад, але скаржиться на його нестачу,
– пояснив Отченаш.
Другий фактор – сильні морози значно обмежують активність ворога, оскільки холод впливає на особовий склад, змушуючи його мінімізувати рух і шукати тепліші укриття замість ведення активних бойових дій.
"Противник скаржиться, що величезна кількість російських військових втрачає кінцівки через обмороження. Логістика й евакуація перебувають на низькому рівні – навіть перебуваючи в тилу, військові не завжди отримують евакуацію. Тому просування такі низькі", – підкреслив Отченаш.
Що ще відомо про втрати ворога на фронті?
- Сили оборони України вдарили по центру навчання FPV-дронів, скупченню живої сили та станції РЕБ противника. Генштаб ЗСУ підтвердив знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Сонцепьок" у Бєлгородській області РФ.
- Росія застосовує безекіпажні катери "Сіріус-82" для дистанційного мінування річкових шляхів у дельті Дніпра. Через хаотичне мінування без належної координації трапляються самопідриви, про що повідомляє партизанський рух "Атеш".
- На Покровському напрямку російські війська здійснили масштабний штурм, але зазнали поразки від бригади "Спартан". Українські сили знищили близько 80 окупантів, 20 одиниць техніки та взяли в полон двох штурмовиків.