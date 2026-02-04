Експерт із публічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов озвучив 24 Каналу думку, що тоді мирні переговори стають реалістичними. Цьому сприяють величезні втрати Росії та складна ситуація у російській економіці.

"Це питання місяців. Судячи з того, як поспішають росіяни. Вони дійсно дуже ризикують своїми гуманітарними атаками. Тому що занадто багато і репутаційних ризиків для росіян, і просто ризиків отримати ще більший тиск з боку навіть тих країн, які виступають нейтральними або партнерами для Росії", – сказав він.

Що обере Путін?

Юрій Богданов зауважив, що Путін може обрати не деескалацію, яка може серйозно допомогти Кремлю покращити ситуацію, а все-таки ескалацію. Наприклад, проти європейських країн. Однак враховуючи об’єктивний брак ресурсів у росіян, це закінчиться катастрофою для них, стратегічним провалом.

Але вони все одно спробують. Тому я більше чекав би або серйозних мирних переговорів навесні, або ще однієї спроби ескалації з боку Путіна. Знаючи Путіна, на жаль, думаю, що цей божевільний обере ескалацію,

– припустив експерт.

Мирні переговори: останні новини