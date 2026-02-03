Директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн розповів 24 Каналу, що може змусити президента США вжити жорстких дій проти Росії. Також сенатор-республіканець Ліндсі Грем після масованої атаки росіян вночі 3 лютого закликав Дональда Трампа надати Україні "Томагавки".

Як Трамп підіграє Росії?

Епштейн пояснив, що сподівався на початку президентської каденції Трампа, що Путін зрештою розлютить його і Білий дім почне вживати жорстких заходів проти Кремля.

Однак, на жаль, Трамп, на питання, хто найбільше заважає завершенню війни в Україні, назвав Володимира Зеленського, а не Путіна,

– підкреслив він.

Трамп зупинив військову допомогу з боку США для України. Хоча, на думку директора Renew Democracy Initiative, Джозеф Байден, попри те, що надав Києву підтримку у близько 170 мільярдів доларів, міг зробити набагато більше.

До слова. На думку головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, Кремль, імовірно, має компромат на Дональда Трампа. У 1980-ті роки він бував у Радянському Союзі, і тоді Москва могла знайти важелі впливу на нього. За словами Уса, теоретично це могло дозволяти "тиснути на Трампа і схиляти до вигідних для Москви рішень".

Водночас Трамп переклав тягар допомоги України на європейські країни, які тепер мають закупати для неї зброю та техніку у США.

Але ж європейці ті кошти, що витрачають на військову допомогу, могли б надати на інші потреби Україні. На щастя, Сполучені Штати залишили надання розвідданих для української сторони. Проте немає гарантій, що це також раптово не буде зупинено,

– наголосив він.

Проте існує думка, що ближче до виборів у Конгрес, які мають відбутися у листопаді 2026 року, Трамп може змінити своє ставлення до Путіна. Адже частина і республіканців, і демократів переконана, що США мають сильніше тиснути на Кремль.

Є шанси, що Трамп не тиснутиме на Путіна зараз, але весною все може змінитись. Проте у США дуже рідко, коли виборчий процес пов'язаний із зовнішньою політикою,

– припустив Уріель Епштейн.

Проте, на його думку, Трамп може спробувати піти на такий крок, щоб відволікти американців від внутрішніх проблем. Можливо він зрозуміє, що навіть більшість виборців-республіканців підтримує саме Україну.

Яка роль Трампа у мирних перемовинах?