Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснив 24 Каналу, що Трамп, найімовірніше, намагатиметься довести, що все це створювалося Москвою для протидії США.

Чи може в Росії бути компромат на Трампа?

Трамп відвідував Радянський Союз у 1980-х роках, куди американських бізнесменів пускали не просто так – Радянський Союз прагнув будувати стосунки насамперед з тими, на кого можна було зібрати компромат.

Минулі бізнесові проблеми Трампа та можливе використання російських грошей могли створити для Росії важелі впливу.

Теоретично це могло дозволяти тиснути на нього й схиляти до вигідних для Москви рішень. Водночас статус президента США істотно обмежує можливість зовнішнього контролю. Завжди можна доручити спецслужбам США розібратися,

– сказав Ус.

Якщо Трамп розуміє наявність компромату на нього, то його головне завдання – перенаправити розслідування і довести, що все це спеціально створювалося Москвою з метою маніпулювання світовими лідерами.

Як політична поляризація знецінила компромат?

На думку політолога Петра Олещука, у сучасному радикалізованому світі роль компромату суттєво знецінилася. Суспільства поділені на політичні "секти", де прихильники ігнорують або виправдовують будь-які викриття.

У випадку Трампа навіть потенційно "страшний" компромат навряд чи здатен змінити громадську думку, чи політичну поведінку, адже більшість резонансних фактів уже відомі, а нові викриття не шокують і не мають руйнівного ефекту.

Я просто собі цього не уявляю. Завжди можна сказати, що це фейк чи підробка. Не виключено, що Трамп це може сприймати серйозно, і те, що вони збирали компромат на відповідні політичні еліти – це факт. Але що є компромат у сучасному світі?

– підкреслив політолог.

Під час Вотергейтського скандалу президент Річард Ніксон пішов у відставку за прослуховування штабу опонента, тоді як у Трампа купа проблем, зокрема й зі справою Епштейна, які не завадили йому стати та залишатися президентом.

Що ще відомо про роль Трампа у справі Епштейна?