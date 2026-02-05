Про таке у відеозверненні 5 лютого повідомив Володимир Зеленський.

Читайте також Це нічого не дасть, – Зеленський про ультиматум Росії щодо "визнання" Донбасу

Що сказав президент про новий раунд перемовин?

Глава держави заслухав доповідь переговорної групи за підсумками двох днів зустрічей та консультацій в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

Водночас він зазначив, що вже триває підготовка до нового етапу перемовин.

Із того, що можна вже сказати, – найближчим часом плануються наступні зустрічі. Вірогідно в Америці,

– зауважив Зеленський.