Про таке у відеозверненні 5 лютого повідомив Володимир Зеленський.
Що сказав президент про новий раунд перемовин?
Глава держави заслухав доповідь переговорної групи за підсумками двох днів зустрічей та консультацій в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.
Водночас він зазначив, що вже триває підготовка до нового етапу перемовин.
Із того, що можна вже сказати, – найближчим часом плануються наступні зустрічі. Вірогідно в Америці,
– зауважив Зеленський.