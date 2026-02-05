Про це Буданов сказав в коментарі "РБК-Україна".

Як пройшли переговори в ОАЕ?

Кирило Буданов був учасником української делегації на переговорах.

Перемовини пройшли дійсно конструктивно. Вдячний США та ОАЕ за якісну організацію та посередництво,

– сказав він.

Відомо також, що в ході зустрічей Україна і Росія за посередництва США домовилися про обмін 314 полоненими. Про таке поінформував член американської команди Стів Віткофф.

За його словами, обговорення між сторонами продовжаться – впродовж найближчих тижнів очікується подальший прогрес.