Про це повідомив спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

Чи погодилась Росія на обмін полоненими?

Спецпосланець повідомив, що делегації США, України та Росії досягли домовленості щодо обміну полоненими. Йдеться про обмін 314 осіб, який став одним із конкретних результатів поточного етапу переговорів.

Стів Віткофф також прокоментував мирні перемовини, які проходять 4 та 5 лютого в Абу-Дабі, зазначивши, що переговорний процес триває, а попереду ще багато роботи.

За його словами, обговорення між сторонами продовжаться – впродовж найближчих тижнів очікується подальший прогрес.