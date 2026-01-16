Про це заявив Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Чехії Петром Павелом у п'ятницю, 16 січня, повідомляє 24 Канал.
Чому обміни не відбуваються?
Володимир Зеленський заявив, що відтермінування закінчення війни йде з боку Росії. Яскравим прикладом політики країни-агресорки є затягування обмінів полоненими.
Наприкінці минулого року були домовленості щодо обміну наших людей – військовополонених. Тисячу людей обміняти. В чому проблема? В чому затримка з української сторони? Хто тримає українців у полоні? Ми? Росія. Чому вони не міняють? Є у США відповідь на це питання? Ні,
– сказав президент.
За словами Зеленського, російська сторона послідовно відкладає обмін – спочатку тисячі людей, потім 500, а згодом і формат "усіх на всіх", який є частиною мирного плану.
Глава держави підкреслив, що питання полягає не в бажанні, а в рівні тиску на Росію – лише за такої умови війна в Україні може завершитися.
Довідка. Загалом за час повномасштабного вторгнення Україна повернула з ворожого полону 6266 своїх громадян, з яких – 403 цивільні особи. Серед цієї кількості: 266 жінок і 6000 чоловіків.
Чи є прогрес?
Нещодавно Рустем Умєров зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином.
За словами Володимира Зеленського, у 2026 році Україна намагається відновити обміни полоненими, і саме це, за словами президента, є ключовою темою в діалогах з Туреччиною.
Останній обмін між сторонами відбувся 2 жовтня. Тоді в Україну повернулися 185 українських захисників з різних підрозділів (серед них двоє бійців "Азову") та ще 20 цивільних.