Про це заявив Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Чехії Петром Павелом у п'ятницю, 16 січня, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Рекордні числа: як у 2025 році Україна повернула тисячі своїх громадян із полону

Чому обміни не відбуваються?

Володимир Зеленський заявив, що відтермінування закінчення війни йде з боку Росії. Яскравим прикладом політики країни-агресорки є затягування обмінів полоненими.

Наприкінці минулого року були домовленості щодо обміну наших людей – військовополонених. Тисячу людей обміняти. В чому проблема? В чому затримка з української сторони? Хто тримає українців у полоні? Ми? Росія. Чому вони не міняють? Є у США відповідь на це питання? Ні,

– сказав президент.

За словами Зеленського, російська сторона послідовно відкладає обмін – спочатку тисячі людей, потім 500, а згодом і формат "усіх на всіх", який є частиною мирного плану.

Глава держави підкреслив, що питання полягає не в бажанні, а в рівні тиску на Росію – лише за такої умови війна в Україні може завершитися.

Довідка. Загалом за час повномасштабного вторгнення Україна повернула з ворожого полону 6266 своїх громадян, з яких – 403 цивільні особи. Серед цієї кількості: 266 жінок і 6000 чоловіків.

Чи є прогрес?