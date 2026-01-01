Про це пише 24 Канал із посиланням на звернення Президента України Володимира Зеленського.
Що відомо про переговори Умєрова в Туреччині?
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином.
За словами Володимира Зеленського, у 2026 році Україна намагається відновити обміни полоненими, і саме це, за словами Президента, є ключовою темою в діалогах з Туреччиною.
Нам потрібне це сприяння, щоб повертати наших українців додому з російського полону,
– наголосив Зеленський.
Він уточнив, що у 2025 році обміни були активними, проте під кінець року, на жаль, загальмували.
Які останні новини про обміни полоненими?
Президент України заявив, що росіяни зволікають з обмінами полонених, намагаючись прив'язати їх до ширших домовленостей у рамках мирних переговорів.
Замість того, щоб просто погодити списки та провести обмін, окупанти намагаються прив'язати обмін до якихось великих переговорів, де можна торгуватися за інші питання.
Також відомо, що 20 листопада Росія повернула до України 1000 тіл, які, за її твердженням, належать українським військовослужбовцям, для проведення ідентифікаційних експертиз.