Про це пише 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Дивіться також "Полон вбиває, навіть коли ти повернувся": помер морпіх з "Азовсталі" Олександр Савов

Що відомо про повернення репатрійованих тіл до України?

Ще тисячу тіл прибули до України з територій, підконтрольних Росії. Інша сторона стверджує, що це загиблі українські військові. Однак були випадки, коли Росія під виглядом захисників, передавала тіла своїх убитих солдатів. Тому всі тіла будуть ідентифіковані. Після необхідних процедур загиблих військових повернуть додому, де родина зможе гідно поховати свого героя.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України. Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста,

– розповіли у штабі.

Наразі тіла перевозитимуть до визначених державних спеціалізованих установ. Їх передадуть представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичним експертам.