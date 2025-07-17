Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МВС України.

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Що відомо про репатріацію тіл?

У рамках проєкту "Хочу жити" було оприлюднено нові фотографії та інформацію про російських військовослужбовців, яких країна-агресорка передала під час нещодавніх репатріацій.

Зазначається, що під час експертиз переданих Росією решток, які були представлені як тіла українських захисників, експерти МВС виявили характерні шеврони, татуювання з російською символікою, елементи форми та інші ознаки, що вказують на належність загиблих до армії Росії.

Родичам загиблих російських військових, які впізнали тіло або підозрюють, що серед неопізнаних може бути їхній родич, в МВС рекомендують звернутися до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP).

Українська сторона чітко, послідовно й професійно фіксує всі факти та діє виключно з гуманітарних міркувань,

– наголосили в міністерстві.

До слова, раніше очільник МВС Ігор Клименко вже розповідав, що ворог передає тіла росіян разом з українцями. Він пояснив, що Росія може робити це навмисно, аби збільшити число переданих тіл та завантажити роботою українських експертів.