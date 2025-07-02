Ці 2 тіла повернуті російській стороні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

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Під час репатріації виявили 2 тіла росіян

Під час процедур репатріації загиблих українські експерти виявили 2 тіла росіян, що мали при собі російські військові жетони – АВ 846408 та АВ 449638.

Після необхідних оглядів та експертиз, дотримуючись гуманітарних принципів та домовленостей щодо репатріації, українська сторона повернула ці два тіла російській стороні.

Невідомо, чи російська сторона сповістила родини загиблих, про повернення тіл їх рідних на російську територію.

Тому звертаємося безпосердньо до родин російських військовослужбовців, які впізнали вказані вище номери військових жетонів і досі не отримали тіло свого близького,

– зазначив Клименко.

В України є ДНК-дані цих осіб, тому вона може допомогти росіянам, які впізнали номери жетонів своїх рідних. Для цього їм треба звернутися до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP). Організація може порівняти ДНК-зразки тих, хто до них звернеться, із зразками цих двох загиблих.

У разі підтвердження сумісності ДНК-зразків, українська сторона може офіційно підтвердити, що тіло конкретного загиблого вже було передане Росії.

Це радять зробити з огляду на те, що Росія прагне занизити втрати та обсяг виплат родинам загиблих. Тому тіла до родин можуть не повертати або взагалі утилізувати.