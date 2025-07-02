Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар речника Сил оборони Півдня Влада Волошина в етері телемарафону.

Дивіться також Росіяни все ж змогли проникнути в Дачне на Дніпропетровщині, – Генштаб

Що розповів Волошин про плани Росії

За даними розвідки Сил оборони Півдня, росіяни перекидають один з новостворених підрозділів на Південь, адже Путін нещодавно оголосив про додаткову мобілізацію 30 тисяч осіб.

Вони сформували декілька нових підрозділів, зокрема, один з них сформований в Чечні, Ханкалі. Його перекидають кількома ешелонами на наш напрямок,

– сказав Волошин.

Він підкреслив, що ворог робить такий крок, щоб підтримати штурмові дії малими групами піхоти.

Також у розвідки є інформація, що ворог формує невеликий підрозділ з колишніх "вагнерів", щоб вони штурмували на Малинівському напрямку. Їх збирають з усіх підрозділів, які є на Півдні.

Волошин зауважив, що лінія фронту є динамічною – саме тому не варто поспішати, казавши, що противник десь просунувся. Так він відповів на запитання щодо просування ворога в Малинівці.

За словами речника Сил оборони Півдня, росіяни не припиняють активних штурмових дій біля Малинівки на Гуляйпільському напрямку. Противник намагається проводити штурми з високою інтенсивністю, щоб українці не могли підтягнути сили для протидії. Ворог постійно намагається збільшити темп і кількість штурмових дій.