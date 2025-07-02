Підрозділи ЗСУ надалі стримують натиск окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Росіяни не мають успіху в Дачному на Дніпропетровщині

У село Дачне, яке залишається під контролем ЗСУ, нещодавно зайшла група російських розвідників. Вороги перетнули межі населеного пункту та сфотографувалися там з російським триколором для того, щоб поширити фейк про нібито захоплення Дачного. Однак окупантів в той же момент знищили українські воїни.

Реляції російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачне й надалі залишається під контролем Сил оборони України,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Після цього росіяни знову здійснювали штурми на Дачне. ЗСУ вистежили їх також, але не вбивали, а взяли в полон. Бригади морської піхоти зупинила просування ворога й до того ж поповнила обмінний фонд.

Окупанти знімали фейки в Дачному: дивіться відео

У Центрі протидії дезінформації також кажуть, що росіяни не зайшли в Дачне, а повідомлення про це поширювала пропаганда. Росіяни вихвалялися, що буцімто захопили перше село в Дніпропетровській області. Однак ситуація на адміністративній межі регіону до сьогодні залишається незмінною.

Село Дачне на карті бойових дій: мапа Deep State