Об этом заявил Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Чехии Петром Павелом в пятницу, 16 января, сообщает 24 Канал.

Почему обмены не происходят?

Владимир Зеленский заявил, что отсрочка окончания войны идет со стороны России. Ярким примером политики страны-агрессора является затягивание обменов пленными.

В конце прошлого года были договоренности по обмену наших людей – военнопленных. Тысячу людей обменять. В чем проблема? В чем задержка с украинской стороны? Кто держит украинцев в плену? Мы? Россия. Почему они не меняют? Есть у США ответ на этот вопрос? Нет,

– сказал президент.

По словам Зеленского, российская сторона последовательно откладывает обмен – сначала тысячи людей, потом 500, а впоследствии и формат "всех на всех", который является частью мирного плана.

Глава государства подчеркнул, что вопрос заключается не в желании, а в уровне давления на Россию – только при таком условии война в Украине может завершиться.

Справка. Всего за время полномасштабного вторжения Украина вернула из вражеского плена 6266 своих граждан, из которых – 403 гражданских лица. Среди этого количества: 266 женщин и 6000 мужчин.

Есть ли прогресс?