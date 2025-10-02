Списки освобожденных украинских пленных и их истории собрал 24 Канал.

Кого удалось вернуть из российской неволи?

19:45, 2 октября

Удалось обменять черниговца Юрия Гончара

Домой вернулся 38-летний Юрий Гончар, который пробыл в неволе более 3,5 лет.

Жена Юрия Наталья Гончар, рассказала, как встречала мужа.

Я его видела, он очень похудел, по внешности не изменился. Я очень рада,
– рассказала женщина.

19:40, 2 октября

Из российского плена вернулся нацгвардеец из Чернигова Сергей Решетник

Жена пленного Людмила Решетник рассказала Общественному, что 24 февраля 2022 года он попал в плен на Чернобыльской АЭС.

По ее словам, течение всего времени плена Сергей только один раз позвонил ей, а также передал два письма.

Писал, что хочет домой,
– поделилась Людмила.

19:37, 2 октября

Городской голова Белополья Юрий Зарко рассказал о возвращении на родную Сумщину Андрея Чепурного.

19:33, 2 октября

Среди освобожденных из вражеской неволи двое мужчин из Хмельницкой области: один родом из Хмельницкого района, еще один – житель Шепетовского района.

19:29, 2 октября

Из плена освободили матроса родом из Ривненской области

Глава Ривненской ОГА Александр Коваль сообщил, что среди освобожденных из плена украинских воинов есть житель области.

Это 41-летний матрос из Ривненского района.

19:20, 2 октября

Домой вернулись жители Волыни

В Волынской ОВА проинформировали, что во время обмена удалось вернуть трех волынян.

Из плена вызволили:

  • Владислава Григорчука, 1997 г.р., из города Луцк;
  • Виталия Глебова, 1988 г.р., из с.Рудня, Луцкого района;
  • Павла Подобеда, 1985 г.р., из города Ковель.

Они находились в российской неволе еще с 2022 года.