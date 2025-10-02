Списки звільнених українських полонених та їхні історії зібрав 24 Канал.
До теми "Я не знала, чи він живий": перші емоції матері захисника, яка чекала на сина більше 3 років
Кого вдалося повернути з російської неволі?
Додому повернувся 38-річний Юрій Гончар, який пробув у неволі понад 3,5 роки. Дружина Юрія Наталія Гончар, розповіла, як зустрічала чоловіка. Я його бачила, він дуже схуд, по зовнішності не змінився. Я дуже рада, Дружина полоненого Людмила Решетник розповіла Суспільному, що 24 лютого 2022 року він потрапив у полон на Чорнобильській АЕС. За її словами, протягом усього часу полону Сергій лише один раз зателефонував їй, а також передав два листи. Писав, що хоче додому, Міський голова Білопілля Юрій Зарко розповів про повернення на рідну Сумщину Андрія Чепурного. Серед звільнених з ворожої неволі двоє чоловіків із Хмельниччини: один родом із Хмельницького району, ще один – мешканець Шепетівського району. Очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що серед звільнених з полону українських воїнів є мешканець області. У Волинській ОВА поінформували, що під час обміну вдалося повернути трьох волинян. З полону визвилили: Вони перебували в російській неволі ще з 2022 року.
Вдалося обміняти чернігівця Юрія Гончара
– розповіла жінка.
З російського полону повернувся нацгвардієць з Чернігова Сергій Решетник
– поділилася пані Людмила.
З полону звільнили матроса родом з Рівненщини
Це 41-річний матрос з Рівненського району.
Додому повернулися мешканці Волині
Додому повернувся 38-річний Юрій Гончар, який пробув у неволі понад 3,5 роки.
Дружина Юрія Наталія Гончар, розповіла, як зустрічала чоловіка.
Я його бачила, він дуже схуд, по зовнішності не змінився. Я дуже рада,
Дружина полоненого Людмила Решетник розповіла Суспільному, що 24 лютого 2022 року він потрапив у полон на Чорнобильській АЕС.
За її словами, протягом усього часу полону Сергій лише один раз зателефонував їй, а також передав два листи.
Писав, що хоче додому,
Міський голова Білопілля Юрій Зарко розповів про повернення на рідну Сумщину Андрія Чепурного.
Серед звільнених з ворожої неволі двоє чоловіків із Хмельниччини: один родом із Хмельницького району, ще один – мешканець Шепетівського району.
Очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що серед звільнених з полону українських воїнів є мешканець області.
У Волинській ОВА поінформували, що під час обміну вдалося повернути трьох волинян.
З полону визвилили:
Вони перебували в російській неволі ще з 2022 року.