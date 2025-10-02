Списки звільнених українських полонених та їхні історії зібрав 24 Канал.

Кого вдалося повернути з російської неволі?

19:45, 2 жовтня

Вдалося обміняти чернігівця Юрія Гончара

Додому повернувся 38-річний Юрій Гончар, який пробув у неволі понад 3,5 роки.

Дружина Юрія Наталія Гончар, розповіла, як зустрічала чоловіка.

Я його бачила, він дуже схуд, по зовнішності не змінився. Я дуже рада,
– розповіла жінка.

19:40, 2 жовтня

З російського полону повернувся нацгвардієць з Чернігова Сергій Решетник

Дружина полоненого Людмила Решетник розповіла Суспільному, що 24 лютого 2022 року він потрапив у полон на Чорнобильській АЕС.

За її словами, протягом усього часу полону Сергій лише один раз зателефонував їй, а також передав два листи.

Писав, що хоче додому,
– поділилася пані Людмила.

19:37, 2 жовтня

Міський голова Білопілля Юрій Зарко розповів про повернення на рідну Сумщину Андрія Чепурного.

19:33, 2 жовтня

Серед звільнених з ворожої неволі двоє чоловіків із Хмельниччини: один родом із Хмельницького району, ще один – мешканець Шепетівського району.

19:29, 2 жовтня

З полону звільнили матроса родом з Рівненщини

Очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що серед звільнених з полону українських воїнів є мешканець області.

Це 41-річний матрос з Рівненського району.

19:20, 2 жовтня

Додому повернулися мешканці Волині

У Волинській ОВА поінформували, що під час обміну вдалося повернути трьох волинян.

З полону визвилили:

  • Владислава Григорчука, 1997 р.н., з міста Луцьк;
  • Віталія Глєбова, 1988 р.н., з с.Рудня, Луцького району;
  • Павла Подобєда, 1985 р.н., з міста Ковель.

Вони перебували в російській неволі ще з 2022 року.