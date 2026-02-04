Про це повідомила менеджерка Кримськотатарського Ресурсного Центру Зарема Барієва.

Що відомо про викраденого мера Голої Пристані?

Російські окупанти викрали Олександра Бабича 28 березня 2022 року через відмову працювати на Росію та проведення проукраїнських мітингів на підтримку територіальної цілісності України.

За словами Барієвої, мер Голої Пристані був не лише доброю та сімейною людиною, люблячим батьком, а й справжнім патріотом, який залишався з громадою до останнього. Бабич не підтримував окупантів й завжди мав проукраїнську позицію.

Менеджерка повідомила, що росіяни вивозять викрадених цивільних українців до Криму, а вже там розподіляють полонених у різні СІЗО. Окупанти не висувають українцям звинувачень, натомість утримують людей в статусі інкомунікадо, в повній ізоляції від світу.

Барієва зауважила, що деякі викрадені були у такому положені лише кілька місяців, а Бабич перебуває в цьому статусі вже майже чотири роки. За її словами, окупанти знущаються не лише над полоненими, а й над їхніми рідними, не повідомляючи їм довгий час про стан і місце перебування полонених.

Вся інформація про Олександра надходить дружині Ользі виключно від різних людей, які так чи інакше перетиналися з її чоловіком у різних СІЗО Криму, через маленькі записки, написані на клаптиках туалетного паперу з однією або двома фразами,

– розповіла менеджерка.

Барієва повідомила, що нещодавно отримала свідчення від колишнього українського військовополоненого, який після тривалого перебування в різних російських СІЗО опинився у СІЗО-2 Акмєсджіта, що в Сімферополі. Він провів там 9 місяців. У червні 2025 року близько 20 людей із цієї колонії етапували до СІЗО-2 Таганрога. Саме під час цієї поїздки військовополонений Леонід познайомився з Олександром Бабичем. На той момент мера Голої Пристані незаконно утримували в СІЗО Криму протягом трьох років.

За три дні в спільні камері, Бабич зізнався військовополоненому, що за ці роки сильно підірвав своє здоров'я. Він втратив половину ваги та страждав через проблеми із тиском.

Леонід розповів, що Бабич намагається не падати духом і не вірить у брехню окупантів про захоплення України й байдужість рідних мера Голої Пристані.

Як зазначила Барієва, мер Голої Пристані вже сім місяців перебуває в СІЗО-2 Таганрога і майже чотири роки в неволі.

