Як Миколаєнко пережив російський полон?
Володимир Миколаєнко зазначив, що під час полону перебував у трьох місцях позбавлення волі: у Херсоні, Борисоглібську Воронезької області та Пакіно Володимирської області Росії. І незмінним у всіх цих місцях залишалося одне – побиття зі сторони росіян.
От я сьогодні дивився документи з обстеження. Дивлюсь, написано "Зламані ребра". Їх ламали тричі: один раз на Страсну п'ятницю, другий раз на день піонерії, вже у Воронежі, а третій раз – коли "заселялися" в Пакіно. Але нехай, це все вже забуто,
– сказав ексмер Херсона.
За словами Миколаєнка, найжорсткіше його катували у Херсоні. Там він перебував 16 діб.
"Вони постійно катували. Один день більше, другий день менше. В Херсоні я був десь 16 діб. А в Севастополь коли привезли, роздягли, питають "А що це таке"? Я кажу: "Впав, 16 днів падав"", – заявив Миколаєнко.
Він розповів, що коли перебував у Севастополі, там був один хлопець із їхніх – лікар. Ексмер Херсона тихо підійшов до нього і зізнався, що "ходить у туалет із жовчю й кров’ю", і запитав, що йому могли повідбивати. Лікар сказав, що після такого побиття нічого дивного немає.
Зверніть увагу! Побиття цивільних полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій, які забороняють жорстоке та принизливе поводження. Такі дії кваліфікуються як воєнний злочин і тягнуть за собою міжнародну відповідальність.
Коли ексмер Херсона повернувся з російського полону?
Росіяни викрали Володимира Миколаєнка в Херсоні 18 квітня 2022 року. Спершу його відправили до тимчасово окупованого Криму, а згодом перевезли до Росії, де утримували у виправній колонії №7 у місті Пакіно Володимирської області.
У травні того ж року Миколаєнка внесли до списків на обмін, однак він відмовився від свого місця на користь іншого полоненого, який тяжко хворів. Після цього росіяни більше не включали його до списків для звільнення.
Повернути ексмера Херсона на батьківщину змогли 24 серпня 2025 року. Він прибув в Україну разом із тими полоненими, кого вдалося обміняти з російською стороною.