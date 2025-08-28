Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Миколаенко в интервью изданию "Мост".
Как Миколаенко пережил российский плен?
Владимир Миколаенко отметил, что во время плена находился в трех местах лишения свободы: в Херсоне, Борисоглебске Воронежской области и Пакино Владимирской области России. И неизменным во всех этих местах оставалось одно – избиение со стороны россиян.
Вот я сегодня смотрел документы по обследованию. Смотрю, написано "Сломанные ребра". Их ломали трижды: один раз на Страстную пятницу, второй раз на день пионерии, уже в Воронеже, а третий раз – когда "заселялись" в Пакино. Но пусть, это все уже забыто,
– сказал экс-мэр Херсона.
По словам Миколаенко, жестче всего его пытали в Херсоне. Там он находился 16 суток.
"Они постоянно пытали. Один день больше, второй день меньше. В Херсоне я был где-то 16 суток. А в Севастополь когда привезли, раздели, спрашивают "А что это такое"? Я говорю: "Упал, 16 дней падал"", – заявил Миколаенко.
Он рассказал, что когда находился в Севастополе, там был один парень из их – врач. Экс-мэр Херсона тихо подошел к нему и признался, что "ходит в туалет с желчью и кровью", и спросил, что ему могли поотбивать. Врач сказал, что после такого избиения ничего удивительного нет.
Обратите внимание! Избиение гражданских пленных является грубым нарушением Женевских конвенций, которые запрещают жестокое и унизительное обращение. Такие действия квалифицируются как военное преступление и влекут за собой международную ответственность.
Когда экс-мэр Херсона вернулся из российского плена?
Россияне похитили Владимира Миколаенко в Херсоне 18 апреля 2022 года. Сначала его отправили во временно оккупированный Крым, а затем перевезли в Россию, где удерживали в исправительной колонии №7 в городе Пакино Владимирской области.
В мае того же года Миколаенко внесли в списки на обмен, однако он отказался от своего места в пользу другого пленного, который тяжело болел. После этого россияне больше не включали его в списки для освобождения.
Вернуть экс-мэра Херсона на родину смогли 24 августа 2025 года. Он прибыл в Украину вместе с теми пленными, кого удалось обменять с российской стороной.