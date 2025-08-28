Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью освобожденного из порабощения Владимира Миколаенко для издания "МОСТ".

Какое предложение получил Владимир Миколаенко от российских спецслужбистов?

Когда российские оккупанты зашли в Херсон, они призвали к сотрудничеству тогдашнего мэра города Владимира Миколаенко. В частности, ему предлагали быть гауляйтером и возглавить оккупационную власть города. Тогда еще Владимир Сальдо не был назначен на эту должность, поэтому именно Миколаенко мог занять эту должность.

И когда меня забирали на Севастополь, это было где-то час 4 – 5 утра, один из ФСБшников вышел и говорит: "Ну что, не передумал? Если не передумал, сейчас поедешь на Севастополь, одумаешься там за месяц – два, признаешь новую власть, будешь с нами сотрудничать. А мы за неделю – вторую расфигачим ваши Силы ССО,

– поделился Миколаенко.

Поскольку экс-мэр Херсона не принял предложение врага, он должен был пережить пытки в плену. По словам Владимира Миколаенко, после оккупации Херсона он провел в городе 16 дней. Там оккупанты сильно избили мужчину, а потом снова пытали уже на территории России.

Стоит отметить! Владимир Миколаенко защищал Херсон в рядах территориальной обороны. Его взяли в плен 18 апреля 2022 года. До ноября бывший глава города считался без вести пропавшим. Ранее Миколаенко также участвовал в местном Евромайдане.

Владимир Миколаенко также рассказал, что вернуться из плена он мог еще в мае, однако тогда отказался от обмена в пользу другого тяжелобольного пленного. В последующие обмены мужчина не попадал, однако уже 24 августа он наконец вернулся в Украину.

