Детали передает 24 Канал со ссылкой на ГУР и Офис обмудсмена.

Сердца украинцев снова бьются свободно на родной земле! Их плен длился годы – но они снова получили свободу!

– написали в Офисе омбудсмена.

Поскольку обмен комбинированный, то возраст освобожденных военных и гражданских отличается.

У Дмитрия Лубинца привели такие цифры:

Самому молодому освобожденному военному – 26 лет, самому старшему – 62 года.

Самому молодому освобожденному гражданскому – 28 лет, самому старшему – 65 лет.

Удалось освободить воинов ВСУ, НГУ, ТрО, ДШВ, ВМС, ВС, ГПСУ. Почти все военные провели в плену более трех лет.

Согласно договоренностям в Стамбуле были возвращены домой украинские военные, одновременно в рамках очередного 68-го обмена были освобождены восемь гражданских украинцев,

– написали в ГУР.

Освободить гражданских помогли Объединенные Арабские Эмираты.

Кто из гражданских вернулся домой 24 августа:

это двое украинских журналистов – Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш, которые были незаконно задержаны оккупантами в 2022 и 2023 годах;

медик Сергей Ковалев из батальона "Госпитальеры", который спасал жизни защитников и гражданских во время осады на заводе "Азовсталь";

бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, который не пошел на сотрудничество с оккупантами.

"Военнослужащие, которые сегодня вернулись, обороняли город Мариуполь, луганское, донецкое, харьковское, запорожское, херсонское, николаевское, киевское, сумское направления, охраняли Чернобыльскую АЭС. Также увидят родных те, кто попал в руки врага на временно оккупированных территориях, в Крыму", – добавили в ГУР.