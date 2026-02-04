Об этом сообщила менеджер Крымскотатарского Ресурсного Центра Зарема Бариева.

Что известно о похищенном мэре Голой Пристани?

Российские оккупанты похитили Александра Бабича 28 марта 2022 года из-за отказа работать на Россию и проведения проукраинских митингов в поддержку территориальной целостности Украины.

По словам Бариевой, мэр Голой Пристани был не только хорошим и семейным человеком, любящим отцом, но и настоящим патриотом, который оставался с обществом до последнего. Бабич не поддерживал оккупантов и всегда имел проукраинскую позицию.

Менеджер сообщила, что россияне вывозят похищенных гражданских украинцев в Крым, а уже там распределяют пленных в разные СИЗО. Оккупанты не выдвигают украинцам обвинений, зато удерживают людей в статусе инкоммуникадо, в полной изоляции от мира.

Бариева отметила, что некоторые похищенные были в таком положении всего несколько месяцев, а Бабич находится в этом статусе уже почти четыре года. По ее словам, оккупанты издеваются не только над пленными, но и над их родными, не сообщая им долгое время о состоянии и местонахождении пленных.

Вся информация об Александре поступает жене Ольге исключительно от разных людей, которые так или иначе пересекались с ее мужем в разных СИЗО Крыма, через маленькие записки, написанные на клочках туалетной бумаги с одной или двумя фразами,

– рассказала менеджер.

Бариева сообщила, что недавно получила показания от бывшего украинского военнопленного, который после длительного пребывания в различных российских СИЗО оказался в СИЗО-2 Акмесджита, что в Симферополе. Он провел там 9 месяцев. В июне 2025 года около 20 человек из этой колонии этапировали в СИЗО-2 Таганрога. Именно во время этой поездки военнопленный Леонид познакомился с Александром Бабичем. На тот момент мэра Голой Пристани незаконно удерживали в СИЗО Крыма в течение трех лет.

За три дня в совместной камере, Бабич признался военнопленному, что за эти годы сильно подорвал свое здоровье. Он потерял половину веса и страдал из-за проблем с давлением.

Леонид рассказал, что Бабич старается не падать духом и не верит во ложь оккупантов о захвате Украины и равнодушие родных мэра Голой Пристани.

Как отметила Бариева, мэр Голой Пристани уже семь месяцев находится в СИЗО-2 Таганрога и почти четыре года в неволе.

