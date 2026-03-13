Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с французским Президентом Макроном.
Что сказал Зеленский о снятии санкций?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что частичное ослабление санкций Соединенных Штатов в отношении российской нефти на танкерах может позволить России получить дополнительно до 10 миллиардов долларов для финансирования войны.
Зеленский отметил, что международное давление на Россию должно сохраняться, в частности через санкции. Он также призвал преодолеть блокирование 20-го пакета санкций против России.
По словам президента, только одно решение США о частичном ослаблении ограничений в отношении российской нефти, которая находится на танкерах в море, может принести Москве около 10 миллиардов долларов. По его мнению, такие средства не будут способствовать миру.
Позже Зеленский добавил, что логика Вашингтона заключается в стабилизации ситуации на энергетических рынках. В то же время он убежден, что Россия использует полученные средства для производства оружия, прежде всего дронов. Президент также отметил, что эти беспилотники могут применяться не только против Украины, но и против других стран.
Снимать санкции, чтобы потом на тебя прилетало больше дронов, на мой взгляд, не является правильным решением,
– подчеркнул он.
Что известно о потенциальном снятии санкций с России?
Администрация Трампа рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России. Обсуждаются различные варианты частичного снятия ограничений, в частности разрешение определенным странам, таким как Индия, покупать российскую нефть без американских штрафов.
Цены на нефть выросли из-за сокращения добычи на Ближнем Востоке. Однако, возможное завершение конфликта с Ираном может стабилизировать ситуацию.
Известно, что США уже выдали лицензию, позволяющую России продавать нефть, ослабляя санкции на месяц. Однако, новая лицензия не касается транзакций с Ираном, который блокирует Ормузский пролив.