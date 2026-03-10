Что известно о санкциях США против России?

В частности американский лидер Дональд Трамп ранее предположил, что может отменить "определенные санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены", о чем пишет Bloomberg.

Президент США не предоставил никаких подробностей. Однако Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора ранее в тот же день.

Ранее США уже предоставили Индии временное разрешение на импорт российской нефти, которая находится в море. Об этом писал министр финансов США Скотт Бессент.

Во время телефонного разговора министров финансов стран G7 США отметили, что решение по Индии было "очень сдержанным как с точки зрения времени, так и объема мер". Об этом заявил комиссар Европейского Союза по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Они не ожидают существенного влияния этого решения на доходы России от нефти,

– сказал Домбровскис.

По словам источников, США подчеркнули, что любое дополнительное смягчение санкций будет столь же точечно ограниченным. В то же время они предостерегли, что окончательное решение будет принимать Трамп.

Обратите внимание! Сокращение добычи нефти на Ближнем Востоке углубляется. Ключевая морская артерия – Ормузский пролив – почти остановила движение.

Из-за этого в понедельник цены на нефть приблизились к 120 долларов за баррель. В понедельник Трамп заявил, что США и Израиль достигают значительного прогресса в войне против Ирана и могут завершить конфликт "очень скоро", что сдержало дальнейший рост цен на нефть.

Однако если война затянется, то страны G7 готовы выпустить на рынок стратегические запасы нефти при необходимости. Но некоторые государства-участницы считают, что условий для такого шага пока нет.

Обратите внимание! Лидеры G7 могут провести телефонный разговор позже на этой неделе, чтобы обсудить войну с Ираном.

Что еще следует знать о ситуации с нефтью?