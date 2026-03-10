Що відомо про санкції США проти Росії?

Зокрема американський лідер Дональд Трамп раніше припустив, що може скасувати "певні санкції, пов’язані з нафтою, щоб знизити ціни", про що пише Bloomberg.

Читайте також Розмова Трампа й Путіна дає надію на мир, – глава Пентагону

Президент США не надав жодних подробиць. Однак Дональд Трамп підтвердив, що обговорював цю тему з президентом Росії Володимиром Путіним під час телефонної розмови раніше того ж дня.

Раніше США вже надали Індії тимчасовий дозвіл на імпорт російської нафти, яка перебуває в морі. Про це писав міністр фінансів США Скотт Бессент.

Під час телефонної розмови міністрів фінансів країн G7 США наголосили, що рішення щодо Індії було "дуже стриманим як з погляду часу, так і обсягу заходів". Про це заявив комісар Європейського Союзу з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Вони не очікують суттєвого впливу цього рішення на доходи Росії від нафти,

– сказав Домбровскіс.

За словами джерел, США підкреслили, що будь-яке додаткове пом’якшення санкцій буде настільки ж точково обмеженим. Водночас вони застерегли, що остаточне рішення ухвалюватиме Трамп.

Зверніть увагу! Скорочення видобутку нафти на Близькому Сході поглиблюється. Ключова морська артерія – Ормузька протока – майже зупинила рух.

Через це в понеділок ціни на нафту наблизилися до 120 доларів за барель. У понеділок Трамп заявив, що США та Ізраїль досягають значного прогресу у війні проти Ірану та можуть завершити конфлікт "дуже скоро", що стримало подальше зростання цін на нафту.

Однак якщо війна затягнеться, то країни G7 готові випустити на ринок стратегічні запаси нафти за потреби. Але деякі держави-учасниці вважають, що умов для такого кроку поки що немає.

Зауважте! Лідери G7 можуть провести телефонну розмову пізніше цього тижня, щоб обговорити війну з Іраном.

Що ще слід знати про ситуацію з нафтою?