Про це президент сказав у зверненні 29 квітня. Відповідне відео він опублікував у телеграм-каналі.

Дивіться також Росіяни з ганьбою втікають з Африки? Як туареги в Малі знищують окупантів і яка роль України

Що сказав Зеленський про "добру волю" росіян?

Він уже не раз говорив про те, що Москву слід примусити до миру. Та цього разу обіграв вислів про "добру волю".

Росія не має доброї волі, її треба примушувати до тих чи інших кроків, які потрібні для зменшення агресії, і хай вони вже потім це називають своїми "жестами доброї волі",

– сказав президент.

Так він прокоментував підписання нового санкційного пакета – в тому числі проти суб'єктів із Білорусі. Адже потрібно, щоб Білорусь не була втягнута у війну і щоб не було операцій проти інших європейських країн.

Гарант додав, що затвердив нові операції України проти Росії.

"Якщо Росія не хоче дипломатії, має бути до дипломатії примус. Міністерство оборони України забезпечує необхідне постачання",

– уточнив Зеленський.

Контекст. Коли ЗСУ вибили росіян з Київщини, Чернігівщини та Сумщини на початку 2022 року, окупанти потім сказали, що зробили жест доброї волі. Те саме вони повторили, коли були змушені залишити острів Зміїний і Херсон. Старший аналітик Центру ініціатив "Повернись живим" Микола Бєлєсков у колонці для 24 Каналу писав про відступ росіян з півночі України так: необов'язково розбивати противника вщент, аби перемогти – часом достатньо створити для нього дилеми.

Таким чином, Зеленський нагадав, що росіяни розуміють тільки мову сили – й Україна здатна і надалі примусити ворога робити те, що їй потрібно.

Інші заяви Зеленського зі звернення 29 квітня

Дистанція в півтори тисячі кілометрів для українських далекобійних дронів – не новина. Сили оборони працюють і по підприємствах Росії, які роблять керовані авіабомби. І вже є результат: на частині фронту поменшало КАБів.

Росія вважає конкретною загрозою для себе роботу України з експорту зброї. Кремль хоче зірвати доступ України до таких нових інвестицій в оборонну галузь. Київ буде протидіяти цьому.

Росія змушена піти на перемир'я до 9 травня

Цікаво, що у 2025 році Москва заявила про готовність до перемир'я на 9 травня та теж подала це як жест доброї волі.

У 2026 році Росія знову говорить про перемир'я на цей час, але вже без цих слів. Імовірно, до цього її спонукали невдачі на фронті. А також ситуація в Туапсе.

Відомо також, що парад на 9 травня пройде без військової техніки і без курсантів. Загалом щороку він усе більше "стискається".