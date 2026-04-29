Українські військові здатні показати ефективний результат, а не просто залякувати ворога. Про це 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов, зазначивши, що говорити про удари по Москві під час параду – це нераціональна політика і непотрібна риторика для України

Дивіться також "Вибуховий" ранок у Росії: дрони атакували Орськ, можливий удар по НПЗ

Що може готувати Україна для Росії до 9 травня?

Політолог пояснив, що не варто підігравати пропаганді Росії, говорячи про "сюрприз" у цей день, лише загострюючи ситуацію. Адже в такий спосіб наша країна лише виправдає те, що цього року парад буде іншим, ніж раніше, і не отримає потрібного ефекту.

Наші безпілотники вже долітали до Москви – це потрібні символічні речі, але ми вже їх зробили. Саме тому зараз варто не лякати ворога, а готуватись до конкретних дій.

Набагато ефективнішим буде показувати, що Росія не має можливостей реалізувати свою минулу імперську славу. Треба бити по Туапсе, Новоросійську, Усть-Лузі, Приморську і всіх їхніх можливостях. Ефективніше буде, коли війна прийде у Новосибірськ, Татарстан і Башкирію,

Я прихильник ефективної політики. Якщо вона буде ще й ефектною у вигляді згарищ від російських НПЗ, хімзаводів та об’єктів оборонної промисловості, то це буде красивою картинкою на 9 травня. Не картинкою, коли ми вдаримо по Москві, де можуть загинути люди. Вбити кількох людей на вулицях Москви і знищити цілі заводи – що буде кращим і що будуть показувати? Одинокого Путіна і палаючі заводи,

– наголосив Димов.

До слова. Колишній розвідник-снайпер морської піхоти США та доброволець Міжнародного легіону Меттью Семпсон зауважив, що 9 травня є важливим для росіян, адже СРСР втратив понад 25 мільйонів життів у Другій світовій війні. Однак важливо, що приблизно 14 мільйонів – це втрати серед українців. Тобто Україна веде боротьбу за свободу, незалежність та й просто за право на існування набагато довше, ніж 12 років.

Як в Росії збираються святкувати 9 травня цього року?

Міноборони Росії повідомило, що країна вперше цього року не буде виводити колони військової техніки на парад 9 травня в Москві. Водночас на параді покажуть роботу військових усіх видів і родів військ, які "виконують завдання у зоні спеціальної військової операції".

Раніше російські воєнні блогери ширили чутки про можливе скасування військових парадів 9 травня через загрозу українських ракет. Зокрема, провоєнний блогер Ілля Туманов повідомив, що повітряну частину заходу нібито вже скасували.