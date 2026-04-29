Украинские военные способны показать эффективный результат, а не просто запугивать врага. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Дымов, отметив, что говорить об ударах по Москве во время парада – это нерациональная политика и ненужная риторика для Украины

Что может готовить Украина для России к 9 мая?

Политолог объяснил, что не стоит подыгрывать пропаганде России, говоря о "сюрпризе" в этот день, только обостряя ситуацию. Ведь таким образом наша страна только оправдает то, что в этом году парад будет другим, чем раньше, и не получит нужного эффекта.

Наши беспилотники уже долетали до Москвы – это нужные символические вещи, но мы уже их сделали. Именно поэтому сейчас стоит не пугать врага, а готовиться к конкретным действиям.

Гораздо эффективнее будет показывать, что Россия не имеет возможностей реализовать свою прошлую имперскую славу. Надо бить по Туапсе, Новороссийску, Усть-Луге, Приморску и всех их возможностях. Эффективнее будет, когда война придет в Новосибирск, Татарстан и Башкирию,

Я сторонник эффективной политики. Если она будет еще и эффектной в виде пожарищ от российских НПЗ, химзаводов и объектов оборонной промышленности, то это будет красивой картинкой на 9 мая. Не картинкой, когда мы ударим по Москве, где могут погибнуть люди. Убить нескольких человек на улицах Москвы и уничтожить целые заводы – что будет лучше и что будут показывать? Одинокого Путина и горящие заводы,

– подчеркнул Дымов.

К слову. Бывший разведчик-снайпер морской пехоты США и доброволец Международного легиона Мэттью Сэмпсон заметил, что 9 мая является важным для россиян, ведь СССР потерял более 25 миллионов жизней во Второй мировой войне. Однако важно, что примерно 14 миллионов – это потери среди украинцев. То есть Украина ведет борьбу за свободу, независимость и просто за право на существование гораздо дольше, чем 12 лет.

Как в России собираются праздновать 9 мая в этом году?

Минобороны России сообщило, что страна впервые в этом году не будет выводить колонны военной техники на парад 9 мая в Москве. В то же время на параде покажут работу военных всех видов и родов войск, которые "выполняют задачи в зоне специальной военной операции".

Ранее российские военные блогеры распространяли слухи о возможной отмене военных парадов 9 мая из-за угрозы украинских ракет. В частности, провоенный блогер Илья Туманов сообщил, что воздушную часть мероприятия якобы уже отменили.