Об этом пишут Moscow Times и "Медуза".

Смотрите также "Это позор": Зеленский раскрыл, почему США игнорируют доказательства сотрудничества России и Ирана

Почему в России могут отменить парад ко "Дню победы"?

Информацию о вероятной отмене парадов в Москве и Санкт-Петербурге в начале апреля начали распространять российские военные блогеры.

Представляете: "Парад ровняйся, смирно" – и объявляется ракетная опасность. Что будет происходить на площади и вокруг нее? Это будет существенный удар в медийном плане, даже если ничего не долетит", – сказал в эфире "Соловьев LIVE" провоенный блогер Илья Туманов.

По его словам, воздушную часть мероприятия якобы уже отменили. Также он утверждал, что запланированную на 5 апреля репетицию наземной части на полигоне остановили, а военных отправили обратно в места постоянной дислокации без дальнейших указаний. Не исключается, что событие могут перенести.

Отдельные региональные СМИ со ссылкой на источники сообщают и о возможной отмене парада в Калининграде – российском эксклаве между Литвой и Польшей. По этим данным, подразделения, задействованные в подготовке, уже возвращаются в свои части.

Официального подтверждения таких решений пока нет, а местные власти не предоставили четких комментариев по ситуации.

Вскоре Украина будет способна наносить удары баллистикой по Москве