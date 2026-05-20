Известно, что в результате атаки БпЛА возник пожар. 24 Канал собрал все, что известно об атаке дронов на Россию.

Что известно об атаке дронов на регионы России?

В ночь на 20 мая беспилотники атаковали химический комплекс "Невинномысский Азот" в городе Невинномысск Ставропольского края России. По данным OSINT-каналов и российских телеграмм-каналов, после взрывов в промышленной зоне начался пожар.

Это уже вторая атака на предприятие за последние дни – предварительный удар по заводу произошел 16 мая.

Накануне, 19 мая, вечером по всему Ставропольскому краю объявили "беспилотную опасность". Местные призывали не выходить на улицу и находиться в помещениях без окон. Кроме того, около полуночи в Невинномыске также отключили интернет.