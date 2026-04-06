Об этом он рассказал в интервью для Reuters.

Читайте также Атака на судно "Адмирал Макаров" в порту Новороссийск: что это за фрегат и почему он стал флагманом

Как украинская баллистика сможет достать до Москвы?

По словам Штилермана, компания Fire Point завершает разработку двух сверхзвуковых баллистических ракет. Меньшая из них – FP-7 с дальностью около 300 километров – должна быть впервые применена в боевых условиях уже в ближайшее время.

Он отметил, что по характеристикам она похожа на американскую баллистическую систему малой дальности ATACMS, которую производит Lockheed Martin.

Более мощная ракета FP-9, способная нести боевую часть массой до 800 килограммов на расстояние до 850 километров, должна перейти к этапу испытаний.

Важно! Такой радиус действия потенциально позволяет накрыть российскую столицу.

Штилерман отметил, что возможные удары по Москве могут существенно повлиять на восприятие войны как среди российского руководства, так и в обществе в целом.

В то же время в компании продолжают работу над усилением собственных оборонных возможностей, в частности, созданием новой системы противовоздушной обороны, которая должна стать более дешевой альтернативой существующим западным комплексам.

Справочно! Украинская компания Fire Point занимается разработкой новых боевых дронов и ракет, активно сотрудничая с европейскими партнерами и уделяя особое внимание созданию баллистического вооружения. В эксклюзивном интервью для 24 Канала Денис Штиллерман рассказал об особенностях испытания вооружения.

Что известно об успешном применении ракет "Фламинго"?