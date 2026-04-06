Об этом он рассказал в интервью для Reuters.
По словам Штилермана, компания Fire Point завершает разработку двух сверхзвуковых баллистических ракет. Меньшая из них – FP-7 с дальностью около 300 километров – должна быть впервые применена в боевых условиях уже в ближайшее время.
Он отметил, что по характеристикам она похожа на американскую баллистическую систему малой дальности ATACMS, которую производит Lockheed Martin.
Более мощная ракета FP-9, способная нести боевую часть массой до 800 килограммов на расстояние до 850 километров, должна перейти к этапу испытаний.
Важно! Такой радиус действия потенциально позволяет накрыть российскую столицу.
Штилерман отметил, что возможные удары по Москве могут существенно повлиять на восприятие войны как среди российского руководства, так и в обществе в целом.
В то же время в компании продолжают работу над усилением собственных оборонных возможностей, в частности, созданием новой системы противовоздушной обороны, которая должна стать более дешевой альтернативой существующим западным комплексам.
Справочно! Украинская компания Fire Point занимается разработкой новых боевых дронов и ракет, активно сотрудничая с европейскими партнерами и уделяя особое внимание созданию баллистического вооружения. В эксклюзивном интервью для 24 Канала Денис Штиллерман рассказал об особенностях испытания вооружения.
Что известно об успешном применении ракет "Фламинго"?
В ночь на 28 марта российский Чапаевск потерпел воздушный удар, который, предположительно, совершили именно ракеты "Фламинго". После атаки над городом взвился густой черный дым – по информации осинтеров, целью стал военный завод.
Среди наиболее масштабных ударов называют атаку на Воткинский завод. В результате попадания ракеты был уничтожен гальванический цех, где производятся корпуса для баллистических ракет.