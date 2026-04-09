Соответствующую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Rai Radio.
Смотрите также Перемирие под угрозой: Иран обвиняет США в срыве соглашения
В чем недостаток США?
Президент признался, что пытался привлечь внимание Белого дома к тесному сотрудничеству между Москвой и Тегераном. По его словам, российские спутники сфотографировали критически важную энергетическую инфраструктуру.
Речь идет об объектах, расположенных в странах Персидского залива и Израиле, а также расположение американских военных баз по всему региону. То есть Россия передавала Ирану детали и изображения для содействия его атакам.
Я сказал это публично. Почувствовали ли мы, возможно, реакцию Соединенных Штатов на Россию, реакцию типа "они должны все это остановить?". Проблема в том, что они доверяют Путину. И это позор,
– объяснил Владимир Зеленский.
По мнению украинского президента, команда Дональда Трампа не смогла "по-настоящему понять детали того, чего хочет Россия".
О чем еще сообщил президент?
Также Владимир Зеленский заявил, что имеет хорошие отношения с американским президентом Дональдом Трампом. Он отметил важность поддержки США не только в вопросе обороны, но и в обмене опытом.
В то же время президент сообщил, что трехсторонние переговоры между Украиной и Россией с участием американской стороны временно отложили из-за сосредоточенности Соединенных Штатов на войне на Ближнем Востоке.
Напомним, ранее российская разведка передала Ирану перечень из 55 объектов критической энергетической инфраструктуры Израиля. Именно они могут стать целями потенциальных ударов иранского режима.