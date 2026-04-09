Это глава государства рассказал в интервью подкасту "Остальное – это политика", передает RaiNews.
Какие сейчас отношения между Зеленским и Трампом?
В интервью Зеленский поделился, что имеет тесные отношения с Трампом, отметив, что ему одному из немногих удается откровенно высказывать собственное мнение, даже когда оно противоречит позиции американского лидера.
У кого лучшие отношения с Трампом, чем у меня? Я думаю, что у нас хорошие отношения, потому что я один из немногих людей, кто говорит ему, что думает. Немногие люди могут сказать президенту Соединенных Штатов, что он не всегда прав,
– сказал президент Украины.
Также глава государства добавил, что поддержка Соединенных Штатов важна не только в военном аспекте, но и в вопросе обмена опытом, полученным Украиной за годы войны. Зеленский отметил взаимную пользу такого сотрудничества.
Всегда ли отношения лидеров были "гладкими"?
28 февраля 2025 года между лидерами США и Украины произошла словесная перепалка, которая могла разрушить единство между Европой и Штатами. Тогда Зеленский стремился показать американцам истинное лицо россиян, их военные преступления и ложь российского диктатора. Когда Дональд Трамп совместно с Джей Ди Вэнсом резко отвечали и обвиняли лидера Украины. После публичного спора Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом.
В марте 2026 года американский лидер назвал Зеленского препятствием в мирном процессе, мол, украинский президент не проявляет достаточной готовности к переговорам. Также Трамп в очередной раз напомнил, что у Зеленского якобы нет карт. Тогда Зеленский ответил, что в войне четко понятно, кто является агрессором.
Также в марте 2026 года Зеленский заявил, что имеет более дружеские отношения с французским президентом Макроном, чем с Трампом. Зеленский пошутил, что наверняка был бы не самым любимым сыном Трампа.