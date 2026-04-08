Об этом Вэнс заявил в среду, 8 апреля, во время визита в Будапешт, передает Reuters.
Смотрите также "Мир в Украине был бы давно": Орбан обвинил Европу в блокировании "миротворческих потуг" Трампа
Как Вэнс прокомментировал угрозы в адрес Орбана?
Вице-президент США назвал "скандальными" комментарии Зеленского в отношении Орбана и повторил обвинения Будапешта в том, что Киев якобы пытается повлиять на выборы в Венгрии через поставки энергоносителей.
Ранее венгерские власти заявляли, что Украина намеренно блокирует поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" с целью влияния на результаты выборов. Тогда как украинская сторона отмечает, что "Дружба" повреждена российской атакой еще в январе и сейчас находится в процессе восстановления.
Кроме того, правительство Орбана заблокировало кредит ЕС для Украины на 90 миллиардов евро. После этого Зеленский в шутку заявил, что может предоставить адрес ответственного лица в украинской армии, которая "пообщается с лидером Венгрии на родном языке".
Выступая в венгерском университете, Венс сказал, что Орбан рассказал ему об угрозах украинского президента.
Это полнейший скандал. Никогда не допускайте, чтобы глава иностранного правительства... угрожал главе правительства союзной страны,
– подчеркнул Вэнс.
Также в своей речи Вэнс обвинил СМИ в двойных стандартах, сравнивая освещение вероятного иностранного вмешательства в президентские выборы США в 2016 году и в выборы в Венгрии.
Детали визита Вэнса в Венгрию
7 апреля вице-президент Америки прибыл в столицу Венгрии, чтобы поддержать своего друга Виктора Орбана перед выборами.
Вероятно, эти выборы станут самыми тяжелыми в истории правления Орбана и его партии "Фидес". Впервые за 16 лет действующий премьер Венгрии может потерять власть.
Во время последнего визита в Венгрию Марко Рубио заявлял, что США заинтересованы в победе Орбана. СМИ также пишут, что таким образом Трамп пытается поддерживать "близких ему правых лидеров в разных странах".