Про це Венс заявив у середу, 8 квітня, під час візиту до Будапешту, передає Reuters.

Як Венс прокоментував погрози на адресу Орбана?

Віцепрезидент США назвав "скандальними" коментарі Зеленського щодо Орбана й повторив звинувачення Будапешта в тому, що Київ нібито намагається вплинути на вибори в Угорщині через постачання енергоносіїв.

Раніше угорська влада заявляла, що Україна навмисно блокує постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" з метою впливу на результати виборів. Тоді як українська сторона наголошує, що "Дружба" пошкоджена російською атакою ще у січні й наразі перебуває у процесі відновлення.

Крім того, уряд Орбана заблокував кредит ЄС для України на 90 мільярдів євро. Після цього Зеленський жартома заявив, що може надати адресу відповідальної особи в українській армії, яка "поспілкується із лідером Угорщини рідною мовою".

Виступаючи в угорському університеті, Венс сказав, що Орбан розповів йому про погрози українського президента.

Це цілковитий скандал. Ніколи не допускайте, щоб глава іноземного уряду... погрожував главі уряду союзної країни,

– наголосив Венс.

Також у своїй промові Венс звинуватив ЗМІ у подвійних стандартах, порівнюючи висвітлення імовірного іноземного втручання у президентські вибори США у 2016 році та у вибори в Угорщині.

