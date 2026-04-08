Про це Венс заявив у середу, 8 квітня, під час візиту до Будапешту, передає Reuters.
Як Венс прокоментував погрози на адресу Орбана?
Віцепрезидент США назвав "скандальними" коментарі Зеленського щодо Орбана й повторив звинувачення Будапешта в тому, що Київ нібито намагається вплинути на вибори в Угорщині через постачання енергоносіїв.
Раніше угорська влада заявляла, що Україна навмисно блокує постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" з метою впливу на результати виборів. Тоді як українська сторона наголошує, що "Дружба" пошкоджена російською атакою ще у січні й наразі перебуває у процесі відновлення.
Крім того, уряд Орбана заблокував кредит ЄС для України на 90 мільярдів євро. Після цього Зеленський жартома заявив, що може надати адресу відповідальної особи в українській армії, яка "поспілкується із лідером Угорщини рідною мовою".
Виступаючи в угорському університеті, Венс сказав, що Орбан розповів йому про погрози українського президента.
Це цілковитий скандал. Ніколи не допускайте, щоб глава іноземного уряду... погрожував главі уряду союзної країни,
– наголосив Венс.
Також у своїй промові Венс звинуватив ЗМІ у подвійних стандартах, порівнюючи висвітлення імовірного іноземного втручання у президентські вибори США у 2016 році та у вибори в Угорщині.
Деталі візиту Венса до Угорщини
7 квітня віцепрезидент Америки прибув до столиці Угорщини, аби підтримати свого друга Віктора Орбана перед виборами.
Імовірно, ці вибори стануть найважчими в історії правління Орбана та його партії "Фідес". Вперше за 16 років чинний прем'єр Угорщини може втратити владу.
Під час останнього візиту до Угорщини Марко Рубіо заявляв, що США зацікавлені в перемозі Орбана. ЗМІ також пишуть, що таким чином Трамп намагається підтримувати "близьких йому правих лідерів у різних країнах".