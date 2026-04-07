Таку заяву він зробив під час зустрічі з американським віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом, передає Clash Report.

Як Орбан висловився про причини продовження війни в Україні?

Очільник угорського уряду вважає, що в Європі нібито ведеться так звана "боротьба за душу Заходу". При цьому, народ Угорщини, мовляв, має особливі стосунки з американцями.

Натомість європейців Орбан звинувачує в блокуванні миротворчих зусиль президента США Трампа.

Якби європейці не блокували мирні зусилля Трампа, в Україні давно запанував би мир,

– сказав Орбан.

До речі, дипломатичний візит Венса до Будапешта напередодні виборів розцінюють як явний жест підтримки Віктора Орбана. У медіа зазначають, що це відповідає стратегії Дональда Трампа, спрямованій на підтримку ідеологічно близьких правих лідерів у різних країнах.

Водночас позиції Орбана та його партії "Фідес" помітно слабшають. Опитування свідчать, що вони відстають від партії "Тиса", яку очолює Петер Мадяр.

