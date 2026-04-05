Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

Що скандував натовп на мітингу Орбана?

На передвиборчому мітингу Віктора Орбана натовп вигукував "Росіяни, додому".

Угорці скандують "Росіяни, додому": дивіться відео

Довідка: "Ruszkik haza" ("Росіяни, додому") – гасло Угорського повстання 1956 року проти радянської окупації. Російські війська тоді задушили повстання, вбивши тисячі угорців та покалічивши десятки тисяч людей.

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. У них змагаються 2 основні сили – партія "Фідес" на чолі з Віктором Орбаном та "Тиса", яку очолює політик Петер Мадяр.

Політолог та президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко сказав 24 Каналу, що російські політтехнологи, які допомагають Орбану, можуть перейти до силових сценаріїв.

