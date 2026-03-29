Про це повідомили 444 і Telex. Додамо, що до виборів в Угорщині залишилося рівно два тижні. Вони відбудуться 12 квітня, угорці обиратимуть парламент.
Дивіться також Підтримка Орбана на виборах – це підігрування Росії, – Сікорський
Як пройшли мітинги Орбана та партії "Фідес"?
Журналісти 444 звернули увагу, що під час мітингу в містечку Пецель людей прийшло дуже мало. До того ж ішов дощ.
"Фідес" організував суботній мітинг на дуже маленькій площі, але навіть вона не була повністю заповнена. Деякі прихильники "Фідес" перейшли на інший бік дороги, щоб уникнути дощу,
– ідеться в статті.
Тим часом у фейсбуці Віктора Орбана за 29 березня викладено фото з різних міст, де дуже багато людей.
Мітинг Орбана / Фото з фейсбуку угорського прем'єра
Також медійники на власні очі побачили місцевих "тітушок" – представників групи, яка таємно забезпечувала "порядок" та "атмосферу" на мітингу. Вони діють організовано, отримують інструкції телефоном, але не люблять, коли їх фотографують.
Ці хлопці сперечалися з протестувальниками, які прийшли на мітинг Орбана. З площі вигнали протестувальників із плакатом партії "Тиса" і ромською символікою. І навіть учинили штовханину.
Хоч вони й постійно ходили туди-сюди та пильнували, їм все одно не вдалося запобігти всьому: під час промови Віктора Орбана двоє підняли плакат із написом "Педофідес" (Pedofidesz), який потім довелося вирвати з їхніх рук. Наш читач також надіслав відео, на якому видно, як протестувальників кидають на землю,
– розповіли медійники.
Pedofidesz: дивіться відео штовханини на мітингу Орбана
Довідка. Pedofidesz – образлива назва для партії "Фідес", яку противники Орбана почали використовувати понад рік тому.
Протестувальники свистіли в бік Орбана та кричали "Росіяни, йдіть додому". Орбан же апелював до того, що "Тиса" хоче встановити проукраїнський уряд, який "зруйнує Угорщину і зруйнує майбутнє наших дітей та онуків".
Журналісти Telex теж бачили "тітушок" Орбана.
Колишнього поліцейського Петера Чогера витягли з натовпу невідомі чоловіки в чорному після того, як він підняв футболку з написом Pedofidesz, про що також було знято відео. Іншого сильно вдарили парасолькою по спині, а в третього намагалися вирвати футболку з руки,
– розповіли вони.
ЗМІ наголосило: поліцейських ніде не було видно, хоча дільниця просто біля площі.
"Скандування "Брудний Фідес", "Орбан, геть!" та "Росіяни, додому!" ставали дедалі голоснішими. І саме це деяким людям не сподобалося. Раптом з боку сцени з'явилася велика група людей, одягнених у чорне, своєю появою сигналізуючи, що час зупинитися. Ми намагалися поставити їм запитання, але вони не відповідали. (...) Все це виглядало як скоординована акція: чоловіки в чорному, які залякували, прихильники "Фідес", які кричали на протестувальників, провокатор Жолт Беде та молодь, яка вигукувала передвиборче гасло "Фідес", – акцентувало медіа.
Політолог та президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко сказав 24 Каналу, що російські політтехнологи, які допомагають Орбану, можуть перейти до силових сценаріїв.