Про це повідомили 444 і Telex. Додамо, що до виборів в Угорщині залишилося рівно два тижні. Вони відбудуться 12 квітня, угорці обиратимуть парламент.

Як пройшли мітинги Орбана та партії "Фідес"?

Журналісти 444 звернули увагу, що під час мітингу в містечку Пецель людей прийшло дуже мало. До того ж ішов дощ.

"Фідес" організував суботній мітинг на дуже маленькій площі, але навіть вона не була повністю заповнена. Деякі прихильники "Фідес" перейшли на інший бік дороги, щоб уникнути дощу,

– ідеться в статті.

Тим часом у фейсбуці Віктора Орбана за 29 березня викладено фото з різних міст, де дуже багато людей.



Мітинг Орбана / Фото з фейсбуку угорського прем'єра

Також медійники на власні очі побачили місцевих "тітушок" – представників групи, яка таємно забезпечувала "порядок" та "атмосферу" на мітингу. Вони діють організовано, отримують інструкції телефоном, але не люблять, коли їх фотографують.

Ці хлопці сперечалися з протестувальниками, які прийшли на мітинг Орбана. З площі вигнали протестувальників із плакатом партії "Тиса" і ромською символікою. І навіть учинили штовханину.

Хоч вони й постійно ходили туди-сюди та пильнували, їм все одно не вдалося запобігти всьому: під час промови Віктора Орбана двоє підняли плакат із написом "Педофідес" (Pedofidesz), який потім довелося вирвати з їхніх рук. Наш читач також надіслав відео, на якому видно, як протестувальників кидають на землю,

– розповіли медійники.

Pedofidesz: дивіться відео штовханини на мітингу Орбана

Довідка. Pedofidesz – образлива назва для партії "Фідес", яку противники Орбана почали використовувати понад рік тому.

Протестувальники свистіли в бік Орбана та кричали "Росіяни, йдіть додому". Орбан же апелював до того, що "Тиса" хоче встановити проукраїнський уряд, який "зруйнує Угорщину і зруйнує майбутнє наших дітей та онуків".

Журналісти Telex теж бачили "тітушок" Орбана.

Колишнього поліцейського Петера Чогера витягли з натовпу невідомі чоловіки в чорному після того, як він підняв футболку з написом Pedofidesz, про що також було знято відео. Іншого сильно вдарили парасолькою по спині, а в третього намагалися вирвати футболку з руки,

– розповіли вони.

ЗМІ наголосило: поліцейських ніде не було видно, хоча дільниця просто біля площі.

"Скандування "Брудний Фідес", "Орбан, геть!" та "Росіяни, додому!" ставали дедалі голоснішими. І саме це деяким людям не сподобалося. Раптом з боку сцени з'явилася велика група людей, одягнених у чорне, своєю появою сигналізуючи, що час зупинитися. Ми намагалися поставити їм запитання, але вони не відповідали. (...) Все це виглядало як скоординована акція: чоловіки в чорному, які залякували, прихильники "Фідес", які кричали на протестувальників, провокатор Жолт Беде та молодь, яка вигукувала передвиборче гасло "Фідес", – акцентувало медіа.

Політолог та президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко сказав 24 Каналу, що російські політтехнологи, які допомагають Орбану, можуть перейти до силових сценаріїв.