Політолог та президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко у розмові з 24 Каналом пояснив, до яких наслідків може призвести опір угорців Віктору Орбану. Він також припустив, як має Євросоюз реагувати на ситуацію в Угорщині.

Який можливий розвиток подій в Угорщині після виборів?

Буряченко наголосив, що чим гіршою буде ситуація з рейтингами у Віктора Орбана і його партії "Фідес" напередодні виборів, тим більше його російські політтехнологи, яких курує Сергій Кирієнко безпосередньо з адміністрації Володимира Путіна, переходитимуть до силових сценаріїв. Зокрема, традиційною практикою авторитарних режимів є, за його словами, введення, наприклад, надзвичайного стану в країні.

Варто знати. В угорському місті Дьйор Віктор Орбан виступав у межах свого передвиборчого турне. Проте на мітингу він зустрів спротив з боку великої кількості угорців, що невдоволені його політикою. Орбан, сперечаючись з опонентами, навіть підвищував голос. Він заявив, що вони нібито підтримують Україну та прагнуть, щоб в Угорщині була проукраїнська влада.

"Орбан в абсолютно у всьому звинувачує Володимира Зеленського та Україну. Це мені дуже нагадує політику Росії, коли вона також у будь-чому звинувачує нашу країну", – наголосив політолог.

Водночас на ці звинувачення Орбана, зокрема у впливі Зеленського чи якоїсь військової української мафії, немає достатньої реакції Брюсселя.

Євросоюз посів комфортну для себе позицію, не роблячи рівно те, що він має робити. У Брюсселі говорять багато правильних слів, але при цьому не виймають голову з піску, тому що не знають, що потім з цією головою робити,

– зауважив він.

Замість того щоб зробити все можливе, аби не дати Орбану в чергове прийти до влади, ми бачимо, на думку президента Міжнародного інституту безпекових досліджень, відверто вегетаріанську політику Європи.

Це може призвести до того, що, наприклад, російські політтехнологи зімітують напад на Орбана і скажуть, що це робота якоїсь української військової мафії. А прем'єр Угорщини запровадить надзвичайний стан і в його межах намалює той результат на виборах, який йому буде потрібен,

– підкреслив Олексій Буряченко.

Ба більше, за словами політолога, цей результат одразу визнає президент Польщі Кароль Навроцький, який вже підтримав Орбана і полетів до Угорщини. А президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін також оголосять його легітимним. Але, що з цим далі буде робити Європейський Союз, залишається відкритим питанням.

Що відбувається в Угорщині напередодні виборів?