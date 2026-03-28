Про це 24 Каналу розповів доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, пояснивши, як саме міг відбуватися витік інформації росіянам. Також через побоювання можливих зливів ЄС обмежив надання конфіденційних даних Угорщині.

Що потрібно робити ЄС, щоб запобігти витоку інформації?

Городницький зазначив, що отримати інформацію зі зустрічей європейських політиків дуже складно, тому що окрім найвищих чинів, які проводять перемовини з представниками України, вони спілкуються між собою. Також є їхні заступники, яким у той чи інший спосіб делегують певні повноваження, розказуючи, важливу інформацію для того, щоб впроваджувати ті чи інші рішення, які були ухвалені на цих зустрічах.

Тому досить таки велика кількість інформації просочується. І якщо є агенти, а вони точно є у великій кількості, то інформація отримується не тільки від Сіярто. Але якщо є у вузькому колі Сіярто, то набагато швидше з перших уст отримати дані саме від нього. Тоді не треба працювати зі спецслужбами для того, щоб когось завербувати,

– пояснив він.

Відповідно це дуже велика проблема, над якою було потрібно працювати, за словами політичного експерта, ще давно. Адже якщо росіяни купували перших осіб країн – ексканцлер Німеччини Герхард Шредер перебував у керівництві Газпрому та Роснафти – то було зрозуміло, що Росія продовжить це робити.

Зараз вони будуть робити це хитрішими методами, створювати прецеденти для того, щоби показати, що західні політики, які зливають інформацію росіянам, нібито незалежні. Навіть самі політики, як припустив він, можуть не розуміти, що росіяни їх використовують у корисливих цілях.

Варто знати. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що інформація про те, що в кабінеті Віктора Орбана зливають дані із засідань Ради ЄС, не має дивувати. Він заявив, що підозри щодо цього були давно. Саме тому Туск виступав на європейських засіданнях лише у випадках, коли це було вкрай необхідно, і говорив лише стільки, скільки було потрібно.

Однак наразі, за словами доктора філософії, залишаються при владі старі політики та рвуться до влади праворадикали, які зараз, на жаль, дуже популярні в Європі через свої популістичні заклики. Тому керівництву ЄС буде дуже важко проігнорувати їхні запити щодо зустрічей у вузькому колі.

Це означає, що необхідно діяти в цьому напрямку і вичищати ряди Європейського Союзу, щоб він об'єднував політиків, що мають спільні ідеї щодо побудови якісного проживання у ЄС. А не так, як відбувається зараз, коли з кожним днем все більше представників європейських країн підтримують країну-агресорку.

Завтра до влади у Франції прийде Марі Ле Пен, яка має протилежні ідеї з Емануелем Макроном. І як з нею будуть спілкуватися у ЄС – будуть тримати дверима? Не дарма сьогодні у колі перших осіб європейських країн немає президента Польщі Кароля Навроцького. Водночас прем'єр країни Дональд Туск є,

– наголосив Андрій Городницький.

Тому, додав він, цей тернистий шлях Європейському Союзу треба подолати, якщо його країни-члени хочуть мати демократію. Тому що Росія, Китай та інші країни будуть у кожному разі продовжувати намагатися підкуповувати політиків і робити все для того, щоб у Європі з'являлись подібні персонажі.

Що відомо про злив інформації з боку Угорщини?