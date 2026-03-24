Про це Сіярто заявив під час передвиборчого мітингу у місті Кестгей, повідомляє Euronews і "Європейська правда".
Що Сіярто сказав про свої контакти з Лавровим?
Він підтвердив, що такі розмови відбуваються, пояснивши це практичною необхідністю: рішення ЄС у сферах енергетики, автопрому та безпеки, за його словами, безпосередньо впливають на відносини Угорщини з партнерами поза межами Євросоюзу.
"Так, ці питання необхідно обговорювати з нашими партнерами поза межами ЄС. Я розмовляю не тільки з міністром закордонних справ Росії, але й з нашими американськими, турецькими, ізраїльськими, сербськими та іншими партнерами до та після засідань Ради ЄС. Мої слова можуть здатися різкими, але дипломатія полягає в тому, щоб розмовляти з лідерами інших країн", – розповів він.
Водночас міністр відкинув закиди щодо можливого порушення протоколів безпеки. У відеозверненні, оприлюдненому у вівторок, він заявив, що на рівні міністрів не обговорюють секретну інформацію.
Крім того, Сійярто зазначив, що учасники засідань зазвичай приходять із телефонами, а припущення про існування будь-яких протоколів безпеки назвав "дурницями".
У ЄС занепокоєні можливістю "зливу" інформації Росії з боку Угорщини
ЄС вимагає від Угорщини пояснень через можливу передачу конфіденційної інформації Росії. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто міг роками передавати російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову інформацію про закриті обговорення в ЄС.
За словами Туска, у ЄС давно підозрювали про таку співпрацю Угорщини та Росії.