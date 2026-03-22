Ця інформація не викликала особливого подиву у польського прем'єра Дональда Туска. Про це він написав у пості в соцмережі "Х".

Дивіться також "Живі звіти": Сіярто дзвонив у Москву просто із засідань ЄС, доповідаючи про все Лаврову, – WP

Як у Польщі прокоментували звіти Угорщини для Кремля?

За словами Туска, новина про те, що люди Орбана повідомляють Москві про всі деталі засідань Ради ЄС, не повинна нікого дивувати. "Ми вже давно підозрювали це", – додав політик.

Він пояснив, що саме через ці підозри, виступав на європейських засіданнях лише тоді, коли це було абсолютно необхідно, і казав лише стільки, скільки було потрібно.

Нагадаємо, що нинішній угорський уряд є проросійським і вороже налаштованим до України. Так, прем'єр-міністр Віктор Орбан не вважає Володимира Путіна агресором у війні проти України. Він каже, що вторгнення в нашу країну було відповіддю на зміну системи безпеки Європи без згоди Росії.

Окрім того, Будапешт блокує усі важливі рішення ЄС щодо підтримки України. Так, нині під угорським вето перебувають 90 мільярдів євро фінасової допомоги Києву. В Угорщині кажуть, що розблокують пакет лише після того, як буде відновлено постачання російської нафти нафтопровідом "Дружба".

Туск прокоментував рішення Угорщини про блокаду 90 мільярдів. Він риторично натякнув, що такому кроку зрадіє Росія.

Як Угорщина вдається до шкідництва всередині ЄС?