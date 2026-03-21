Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Про що Сіярто доповідав Лаврову?

Видання з посиланням на європейського чиновника з безпекових питань повідомило, що Петер Сіярто особисто телефонував Сергію Лаврову, щоб оперативно передавати зміст дискусій та ймовірні рішення Євросоюзу.

За даними WP, шляхом такої тісної комунікації й співпраці між угорським та російським міністрами Москва фактично була присутня за столом переговорів на кожному засіданні Євросоюзу впродовж багатьох років.

Згідно з оприлюдненою інформацією, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році голова угорського зовнішньодипломатичного відомства здійснив щонайменше 16 офіційних візитів до Москви.

Останній раз це було 4 березня 2026 року, у рамках якого Петер Сіярто особисто зустрівся з диктатором Володимиром Путіном. Цікаво, що на запит журналістів стосовно інформації про такі доповіді Сіярто не відповів.

Нагадаємо, під час останньої зустрічі Сіярто і Путін обговорювали енергетичну співпрацю, постачання російського газу до Угорщини, питання енергетичної безпеки в Європі та двосторонні політичні відносини.

