Життя у польському місті Торунь протягом тривалого часу видавалося для українки оптимальним варіантом – там красиво, висока якість життя, а ось ціни досить низькі. Втім, кілька моментів змусили її не лише замислитися про переїзд, але й здійснити його, розповіла дівчина на своєму ютуб-каналі Vini Vanlife.

Чому українка переїхала з Польщі до Португалії?

Життя у затишному польському Торуні українка вирішила замінити на більший та шумніший Лісабон. І попри те, що тривалий час Польща влаштовувала і дівчину, і її партнера, згодом ситуація змінилася.

Польща - це ідеальне поєднання ціни та якості. Це найдешевша країна з-поміж розвинених в Європі. Так, знайти можна дешевшу, але і якість життя там буде нижча,

– розповіла блогерка.

На оренду двокімнатної квартири з двориком та власним паркомісцем у Торуні пара витрачала 600 євро, і ще стільки ж на їжу. Та попри комфортне і відносно недороге життя блогерка почала замислюватися про переїзд. Сталося це після загострення українсько-польських дискусій у медіа та політиці.

Авторка відео зауважила, що особисто з агресією поляків стикатися їй не доводилося, та постійна присутність "українського питання" в польських медіа почала її виснажувати.

Я хочу жити в країні, де мене оцінюють по тому, яка я людина, а не хто я по національності. Я не хочу ні екстра любові, ні якогось особливого ставлення через те, що я українка,

– поділилася вона.

Під час зимової подорожі Європою пара на місяць заїхала до Португалії, і саме тоді дівчина відчула, що хоче жити саме там. Через те що вона з партнером мають дистанційну роботу, переїзд не став проблемою.

Чи пошкодувала українка про переїзд?

Українка живе у Португалії вже 6 місяців, і за цей час кілька мінусів країни все ж помітила. Втім, плюсів значно більше, тож переїзд зробив пару щасливішою. Ось основні переваги країни:

добрі, усміхнені люди;

океан та неймовірна природа;

місцеві фрукти та риба;

більше фізичної активності.

Але забути про важливий мінус все ж не виходить – ціни в Португалії набагато вищі, ніж в Польщі чи Україні. Лише оренда квартири обходиться парі в 1300 євро на місяць, а витрати на продукти – ще у 800 євро.

Наскільки дорого насправді жити у Португалії?

Португалія – це далеко не найбагатша країна ЄС. Наприклад, ВВП країни на душу населення становить 26 725 євро, а якщо взяти еквівалентний чистий дохід, то він ще нижчий – приблизно 19 500 євро на людину, пише Expatica.

При цьому близько 15,4% португальців перебувають під загрозою бідності. Втім, насправді це досить низький показник для країни з середнім економічним рівнем. Тож пояснюється така ситуація чудовою системою соціального забезпечення.

Вартість життя може досить суттєво відрізнятися у різних регіонах Португалії. Ось яка вона щорічно:

Північ – 23 245 євро;

Центр – 22 222 євро;

Столична область Лісабона – 26 891 євро;

Анетежу – 21 359 євро;

Алгарве – 24 432 євро;

Азорські острови – 19 431 євро;

Мадейра – 22 605 євро.

До слова, мінімальна зарплата в Португалії станом на 2026 рік становить всього 920 євро. Але варто врахувати, що виплачують її не 12, а 14 разів на рік.

Що ще варто знати перед переїздом до Португалії?

Українка, що переїхала до Португалії вже досить давно, поділилася, що перед переїздом до цієї сонячної та неймовірно красивої країни все ж потрібно зважити на кілька нюансів. Передусім, комфортно тут можуть жити здебільшого люди, що мають віддалену роботу та отримують зарплату у євро чи доларах.

А ось у самій Португалії для українців робота знаходиться переважно на прибиранні, а виплати від держави "мізерні".