Майже стільки ж, скільки коштує транспорт у Римі, та навіть дорожче, ніж у Парижі. Про це повідомляє видання "Новини Live".

Як відрізняється вартість проїзних у столицях Європи?

Найдорожчий громадський транспорт серед європейських столиць – у Лондоні. У британській столиці ціна поїздки залежить одразу від кількох факторів:

транспортної зони,

часу доби,

способу оплати.

Наприклад, квиток на автобус або трамвай коштує понад 2 євро, а поїздка в метро – від 3,6 євро. Безлімітний місячний проїзний на всі види транспорту та всі зони обійдеться приблизно у 235 євро. Досить високі ціни й у Стокгольмі. У столиці Швеції разова поїздка міським транспортом коштує близько 3,5 євро, а місячний проїзний – приблизно 166 євро.

В інших європейських столицях за місячний проїзний треба віддати таку суму:

Мадрид (Іспанія) – 142 євро;

Берлін (Німеччина) – 114 євро;

Рим (Італія) – 96 євро;

Париж (Франція) – 90,8 євро;

Гельсінкі (Фінляндія) – 57 євро;

Відень (Австрія) – 51 євро;

Таллінн (Естонія) – 30 євро;

Рига (Латвія) – 30 євро;

Вільнюс (Литва) – 29 євро;

Варшава (Польща) – 28 євро;

Будапешт (Угорщина) – 26,32 євро;

Прага (Чехія) – 22,62 євро;

Братислава (Словаччина) – 22 євро.

Водночас найнижчі ціни зберігаються у столиці Румунії Бухаресті. Разова поїздка у наземному транспорті та метро там коштує 0,6 євро, а місячний проїзний – 15,36 євро.

Які середні зарплати в цих країнах?

Для кращого розуміння варто порівняти не лише ціни на транспорт, а й середні зарплати у цих країнах. Адже одна й та сама вартість проїзного може мати зовсім різне навантаження на бюджет мешканців.

Мадрид (Іспанія) – приблизно 2 200 – 2 500 євро на місяць;

Берлін (Німеччина) – приблизно 2 800 – 3 000 євро;

Рим (Італія) – приблизно 2 000 – 2 300 євро;

Париж (Франція) – приблизно 2 700 – 3 000 євро;

Гельсінкі (Фінляндія) – приблизно 3 000 – 3 300 євро;

Відень (Австрія) – приблизно 2 900 – 3 200 євро;

Таллінн (Естонія) – приблизно 1 600 – 1 900 євро;

Рига (Латвія) – приблизно 1 300 – 1 500 євро;

Вільнюс (Литва) – приблизно 1 500 – 1 800 євро;

Варшава (Польща) – приблизно 1 700 – 1 900 євро;

Будапешт (Угорщина) – приблизно 1 300 – 1 500 євро;

Прага (Чехія) – приблизно 1 800 – 2 000 євро;

Братислава (Словаччина) – приблизно 1 600 – 1 800 євро.

А що з Києвом?

Станом на травень 2026 року вартість проїзду у громадському транспорті Києва залишається однією з найнижчих серед європейських столиць. Наразі одна поїздка у метро, автобусі, трамваї чи тролейбусі коштує 8 грн, а безлімітний місячний проїзний на всі види транспорту — 800 грн. Однак, як попередили на сайті КМДА, уже з 15 липня ситуація може кардинально змінитися.

Після можливого перегляду цін:

разова поїздка коштуватиме до 30 гривень;

безлімітний місячний проїзний – 4 875 гривень.

У перерахунку за актуальним курсом це становить приблизно 96 євро на місяць. Таким чином Київ фактично опиниться на рівні Рима та навіть випередить Париж за вартістю місячного проїзного. Водночас рівень доходів українців суттєво відрізняється від більшості країн ЄС.

За різними оцінками, середня зарплата в Україні сьогодні становить близько 500 – 650 євро на місяць, а у Києві – орієнтовно 800 – 1000 євро. Це означає, що після підвищення транспортні витрати можуть "з'їдати" значно більшу частину доходу киян, ніж у багатьох європейських столицях.

Яка країна найдешевша та найдорожча в Європі?

Раніше ми писали, що найдорожчою країною Європи є Швейцарія. Рівень цін там вражає навіть за європейськими мірками – він приблизно на 184% вищий за середній показник по Європейському Союзу. На протилежному боці рейтингу Туреччина – одна з найдешевших країн Європи за рівнем цін. Вартість життя там становить приблизно 47% від середнього рівня по ЄС, що робить її значно доступнішою для місцевих жителів і туристів.